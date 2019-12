Ostrzeżenia IMGW: silny wiatr i marznące opady deszczu. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnymi porywami wiatru wydane zostały dla północnej części województwa pomorskiego. Obowiązują one w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, gdańskim oraz w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. W tych regionach wiać będzie z prędkością do 75-80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do dziś do godziny 23:00.

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu. Obowiązują one w całości województwa podlaskie, mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie oraz południowe części województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego oraz północne powiaty województwa lubelskiego, śląskiego i małopolskiego. Słabe opady deszczu miejscami mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia obowiązują do około godziny 10-11:00.

Dodatkowo do godziny 20:00 obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. TOPR ostrzega, że pokrywa śnieżna na stromych stokach może być związana słabo lub umiarkowanie. To z kolei może wywołać lawinę. W pewnych sytuacjach duże lub bardzo duże lawiny mogą schodzić też samoistnie. Warunki w górach są obecnie niekorzystne, a poruszanie się w tych terenach wymaga dużego doświadczenia i umiejętności. Silny wiatr będzie wywoływał także zawieje śnieżne, co może utrudniać poruszanie się i orientację w terenie górskim.