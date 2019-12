Ojciec Tadeusz Rydzyk broni abp. Marka Jędraszewskiego: "Każde jego zdanie to jest duża mądrość"

Abp Marek Jędraszewski w rozmowie z Telewizją Republika odniósł się do manifestu, który został podpisany przez ekologów, w tym szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg. Duchowny stwierdził, że stoi on w sprzeczności z nauką Kościoła i porównał twierdzenia w nich zawarte do założeń Friedricha Engelsa: jednego z ideologów socjalizmu. - To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my - Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci - mówił arcybiskup. Później Marek Jędraszewski dodał, że wszystkie ruchy lewicowe chcą przekształcić człowieka i świat "na swoją modłę".

Ojciec Tadeusz Rydzyk broni abp. Marka Jędraszewskiego: "To są argumenty działaczy jakichś systemów totalitarnych; ludzi, którzy niszczą porządek"

W obronie abp. Jędraszewskiego stanęło już piętnastu arcybiskupów i biskupów, według których "Obrońca Prawdy ewangelicznej" jest poddawany krzywdzącym atakom. Głos w sprawie zabrał także ojciec Tadeusz Rydzyk, który na antenie Radia Maryja stwierdził, że proekologiczni aktywiści krytykujący duchownych stosują wobec nich argumenty siły.

Tutaj widać argument siły, a nie siłę argumentu. Argument siły, przemocy w słowach, w znieważaniu, w rozbudzaniu nienawiści. To są argumenty działaczy jakichś systemów totalitarnych; ludzi, którzy niszczą porządek. Takie argumenty mieli rewolucjoniści, czy to z rewolucji październikowej czy z rewolucji francuskiej. (...) Arcybiskup Jędraszewski jest profesorem belwederskim; z tego co wiem, zdobywał dyplomy naukowe z największymi wyróżnieniami, na przykład w Rzymie ze złotymi medalami jak rzadko kto i zna się na rzeczy. Każde jego zdanie to jest duża mądrość. Jakie kwalifikacje mają ci, którzy tak uderzają w księdza arcybiskupa?

Dalej redemptorysta odniósł się także do Puszczy Białowieskiej, która zdaniem księdza mogłaby być lepiej chroniona, gdyby ekolodzy skupili się na obronie puszczy, a nie atakach na Jana Szyszko. - Gdzie ci ludzie byli, jak niszczyli Puszczę Białowieską? Byłem przed paroma dniami w tej Puszczy: 60 tys. hektarów Puszczy jest zniszczone. Niszczyli prof. Jana Szyszko, wybitnego profesora i znawcę liczącego się w świecie. (…) Niszczyli Puszczę, przywiązywali się za pieniądze - powiedział Tadeusz Rydzyk cytowany przez portal se.pl.