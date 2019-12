Pogoda na dziś - wtorek 31 grudnia. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w północnej i wschodniej Polsce

We wtorek 31 grudnia mieszkańcom północnej i wschodniej Polski najbardziej we znaki będzie dawał się silny wiatr. Do 100 km/h będzie wiać także w wyższych partiach Sudetów i Karpat.

Temperatura. Na zachodzie będzie dziś maksymalnie 6 stopni

Dziś najniższa temperatura w ciągu dnia zapowiadana jest dla Podkarpacia, gdzie będą 3 stopnie. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i łódzkim. 5 stopni pokażą termometry w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Krakowie i Katowicach. W województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim będzie najcieplej: maksymalnie 6 stopni. W nocy temperatura spadnie do -1 stopnia w centrum oraz 1 stopnia na południu i wybrzeżu.

Pogoda na dziś - wtorek 31 grudnia. gazeta.pl

Opady. Dziś padać będzie w całej Polsce

Początkowo zachmurzenie duże prognozowane jest jedynie dla północnej części kraju - na południu niebo będzie niemal bezchmurne. W ciągu dnia chmury będą przesuwać się stopniowo na południe, dając więcej przejaśnień na północy i zachodzie Polski. Deszcz i deszcz ze śniegiem zapowiadany jest lokalnie we wszystkich województwach. Śnieg może spaść zwłaszcza wieczorem na południu kraju. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny dochodzący do 70 km/h w centrum oraz do 100 km/h w Sudetach i Karpatach.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW przestrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. W tych regionach przewidywane są silne porywy wiatru. W centrum i na wschodzie będzie wiać do 70 km/h, a na wybrzeżu do 80 km/h.

