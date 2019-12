Pogoda na dziś - poniedziałek 30 grudnia. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i gołoledzią

Mimo dużego zachmurzenia deszcz prognozowany jest tylko dla wschodniej i południowej Polski. To właśnie w tych regionach synoptycy ostrzegają przed porannymi, marznącymi opadami deszczu.

Temperatura. Na wschodzie maksymalnie od 1 do 2 stopni w ciągu dnia

Dziś najniższa temperatura maksymalna w ciągu dnia prognozowana jest dla Podkarpacia - tam będzie jedynie 1 stopień ciepła. W województwie podlaskim, lubelskim i małopolskim termometry pokażą około 2 stopni. Jeden stopień więcej zapowiadany jest dla Łodzi, Kielc i Katowic. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, gdzie będzie 6 stopni oraz pomorskiego i dolnośląskiego, gdzie zapowiadanych jest 5 stopni. W pozostałych miejscowościach: Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Olsztynie i Opolu termometry pokażą 4 stopnie. Nad ranem i wieczorem temperatura spadnie do - 5 stopni na południu i do 2 stopni na wybrzeżu.

Pogoda na dziś - poniedziałek 30 grudnia. gazeta.pl

Opady. Na wschodzie pojawi się gołoledź

Synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane z większymi przejaśnieniami w północnej i północno-zachodniej Polsce. W nocy większe rozpogodzenia mogą pojawić się zwłaszcza w zachodniej części kraju. Deszcz prognozowany jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. We wschodnich regionach, zwłaszcza nad ranem, może pojawić się gołoledź. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość porywisty nad morzem, gdzie może dochodzić do 75 km/h oraz w górach - gdzie wiać będzie z prędkością do nawet 90 km/h. W Karpatach silny wiatr może powodować zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty pierwszego stopnia dla ośmiu województw

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi podmuchami wiatru dla województwa pomorskiego. W tym regionie prędkość wiatru może dochodzić do 75, a lokalnie do 80 km/h. Poranne przelotne opady deszczu oraz przymrozki sprawią, że we wschodniej Polsce należy spodziewać się marznących opadów deszczu. Gołoledź prognozowana jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

