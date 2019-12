wodakrolewska 29 minut temu Oceniono 8 razy 4

Ciekawe czy polskojęzyczni demokratycznie wybrani lub zainstalowani tzw. politycy są w stanie pojąć: co oznacza korona na głowie naszego orła?

Jest to oznaka społeczeństwa w którym podział pomiędzy głupimi a mądrymi obywatelami przebiega PIONOWO.

Tzw. demokracje współczesne to zbiorowiska osób w których podział pomiędzy głupimi a mądrymi przebiega POZIOMO. W koło słychać wycie idiotów korzystających z wolności słowa. Ujadanie świń chcących dorwać się do demokratycznego koryta. Ludzie mądrzy i wartościowi korzystają z tzw. wolności i uciekają od tej demokratycznej watahy. Polskojęzyczni patrioci, telawidzowie zioną nienawiścią do przygotowanym im wrogów. Póki rośnie zadłużenie jakoś się to kręci. Demokratyczna biedota u władzy, za kredyty naśladuje bogatych. Propaganda pieje z zachwytu nad naszą balonową gospodarką. Obca agentura wyprowadza pieniądze na zakup amerykańskiego demobilu. Rosną fortuny przypadkowych demokratycznych wybrańców ludu.

A polski idiota jest dumny, że orzeł ma koronę.

Kiedyś słuchałem posła AWS, który nie skończył żadnej szkoły a komunizm przeszkadzał mu w zbudowaniu fabryki i byciu milionerem. Poradziłem mu przeczytać życiorys Mieczysława Wilczka, trzy razy bo idiota za pierwszym razem na pewno nie zrozumie.