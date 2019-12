Bytom. Agresywny 19-latek rzucił się na policjantów z nożem. Padły strzały

Wszystko rozegrało się w sobotę w centrum Bytomia. Na interwencję do jednego z mieszkań wezwano policję - lokum było niszczone przez młodego mężczyznę. Gdy pojawili się mundurowi, zastali 19-latka z nożem w ręce. Policjanci próbowali go obezwładnić, a wtedy mężczyzna ruszył na nich z nożem, padły strzały.

REKLAMA

Jak opisuje "Dziennik Zachodni", policjanci trafili 19-latka w nogę, a mężczyzna trafił do szpitala. Rana nie była poważna, opatrzono ją, po czym rannego przeniesiono do aresztu. W momencie zdarzenia był on trzeźwy, ale zlecono badania krwi, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków.

Najwcześniej w poniedziałek mężczyzna zostanie odprowadzony do prokuratury.

>>> Warszawa. Pijany kierowca próbował potrącić policjanta: