Aleksandra Dulkiewicz pokazała dedykację w książce Donalda Tuska. "Mojej Pani Prezydent"

Mówią że Adamowicz zginą przez PIS. A ja znam przynajmniej dwie osoby które na śmierci Adamowicza zyskały o wiele więcej jak partia Kaczyńskiego. Pierwsza to żona Adamowicza która promując się na jego śmierci zrobiła błyskotliwą polityczną karierę, a druga to właśnie Dulkiewicz. Za życia Adamowicza nie wiedział o jej istnieniu prawie nikt, może poza nielicznymi mieszkańcami Gdańska. Po zabójstwie bez kłopotu wygrała wybory bo nikt nie odważył się w tej sytuacji stawać do rywalizacji, a obecnie jest jedną z czołowych celebrytów w kraju. Nic nie insynuuję ale zyski tych dwóch pań są oczywiste.