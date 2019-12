Dwulatka połknęła tabletkę do zmywarki. Pomogli policjanci ze Stargardu

no4nwo pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

2-latka połknęła tabletkę do zmywarki? Tabletka wielkości tiktaka? Czy 2-latka ma gardziel o przekroju rury kanalizacyjnej? Dorosły facet nie byłby w stanie połknąć tabletki do zmywarki. No chyba, że 2-latka przed połknięciem tabletkę kęs po kęsie smacznie schrupała. Pismackiego tłumoka, który na oczy nie widział ani tabletki do zmywarki, ani 2-letniego dziecka, proszę o doprecyzowanie swoich wypocin o te istotne informacje.