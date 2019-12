Dwulatka połknęła tabletkę do zmywarki. Pomogli policjanci ze Stargardu

Policjanci ze Stargardu opisali sytuację, jaka przydarzyła się patrolowi w ostatnim czasie. W pewnym momencie do funkcjonariuszy patrolujących ulice miasta podjechała spanikowana kobieta, która rzuciła, że jedzie do szpitala z 2-letnią córką, która połknęła tabletkę do zmywarki. Dziewczynka już wtedy miała pianę w buzi.

Mundurowi pomogli kobiecie, pilotowali ją na sygnale do najbliższego szpitala, gdzie dwulatce udzielono pomocy. Dziewczynce nic poważnego się na szczęście nie stało.

