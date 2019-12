Polskie drogi w święta. 29 zabitych, 656 pijanych kierowców. "Wydaje im się, że jest bezpiecznie"

takito.ataki 15 minut temu Oceniono 2 razy 2

Po pierwsze: należy uporządkować znaki drogowe, wiele ograniczeń szybkości jest bezsensownych i to one powodują,że kierowcy nie zwracają na nie uwagi. a jeśli zwracają, i po 2 jezdniowej drodze jadą 60 km/h to gdy ograniczeni przestanie obowiązywać, każdy wciska gaz by nadrobić stracone minuty i jedzie "ile fabryka dała". Po co się spieszyć? Ano po to, by nie spędzić za kierownicą 8 godzin na pokonanie 400 km, bo zmęczenie wolną jazdą przez 8 godzin powoduje nie mniejsze zagrożenie niż jazda z szybkością 160 km/h w czasie 2 godzin.

Po drugie: społeczeństwo należy edukować i zamiast 2 godzin religii ucznej przez cały okres edukacji należy uczyć więcej fizyki, gdyź wypadki są wynikiem działania praw fizycznych i żadne gadżety typu ABS tego nie przeskoczą.