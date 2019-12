Dwie akcje ratunkowe w Tatrach. Warunki tak trudne, że TOPR musiał zawrócić

4ted 2 godziny temu Oceniono 8 razy 2

Czytając komentarze zastanawiam się, gdzie podziało się logiczne myślenie...

Czy jak ktoś jedzie samochodem 1km do kiosku po gazetę i ma wypadek, który sam spowodował to powinniśmy go napiętnować, tak jak są napiętnowani wszyscy górscy turyści wzywający TOPR? Przecież po co mu gazeta?! Mógł poczytać w internecie, albo pójść na spacer do tego kiosku. Co za idiota, niech płaci za akcję ratunkową i wyjazd karetki, bo on MUSIAŁ poczytać gazetę.



Zastanawiam się, gdzie jest granica udzielanej pomocy w górach i na drogach. Czy inni też się zastanawiają? Czy od razu, dla ukojenia swoich frustracji rzucają się do komentowania i anonimowego hejtowania w necie?