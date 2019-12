Poparzone niemowlę w stanie ciężkim. Jego 29-letnia matka dolewała paliwo do biokominka

2-tygodniowy noworodek jest w ciężkim stanie po tym, jak 2 środę uległ oparzeniu. Do wypadku doszło w Poznaniu, gdy 29-letnia matka chłopca dolewała paliwa do biokominka. Do szpitala oprócz chłopca i kobiety trafiła także 3-letnia córka 29-latki.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

