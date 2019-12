17-latka i 62-letni ksiądz wymieniali miłosne SMS-y. Mężczyznę przeniesiono do innej parafii

17-letnia mieszkanka jednej z wsi pod Bydgoszczą oraz 62-letni ksiądz wymieniali między sobą romantyczne SMS-y - podaje "Super Express". Duchowny miał pisać nastolatce, że ją kocha. Dziennik podaje, że dziewczyna pochodzi z religijnej rodziny, a wszystko wyszło na jaw, gdy treść wiadomości upublicznił w internecie znajomy dziewczyny.

REKLAMA

Zobacz także: "Pomysłowy" kierowca chciał przechytrzyć innych i ominąć korek. Nagrała go policja

Zawstydzona 17-latka próbowała popełnić samobójstwo. Duchowny został przeniesiony przez swoich zwierzchników do innej parafii.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.