17-latka i 62-letni ksiądz wymieniali miłosne SMS-y. Mężczyznę przeniesiono do innej parafii

asdfg2018 29 minut temu Oceniono 7 razy 3

Często tych kolesi przenoszą z parafii do parafii w ramach swoistej erotycznej turystyki miedzyparafialnej . Celibat jest do #upy



-

" Ludzie masowo wysyłają xera artykułów o tych przestępstwach seksualnych lub ich wydruki internetowe wprost do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie oraz do Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie lub do papieża Franciszka mieszkającego w watykańskim hotelu św.Marty "