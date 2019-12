"Ramzes" oskarżony o zgwałcenie dwóch kobiet. Jedną z ofiar uderzał młotkiem

Do sądu w Poznaniu skierowano akt oskarżenia wobec Pawła P., pseudonim Ramzes. Mężczyzna odpowie za dwa gwałty, za co grozi mu do 15 lat więzienia.

Sąd, zdj. ilustracyjne / Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

