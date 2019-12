Katowice. Ojciec wziął 3-letnią córkę na spacer i zostawił ją w oknie życia. Szuka go policja

boo-boo przed chwilą Oceniono 1 raz 1

A Zerro powiedział, że nie będą szukać matek dzieci z okien życia.... Teraz sobie wyobraźcie, że taki "ojciec" zostawia w oknie życia noworodka/niemowlę wbrew woli matki- bo mu nie pasuje, że dziecko się na świecie pojawiło- a potem zastrasza matkę dziecka. Mało to takich kobiet terroryzowanych przez "partnera" ? No i oczywiście policja jej nie szuka- choćby po to by upewnić się, że decyzja przemyślana i podjęta nie pod przymusem.