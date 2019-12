Śmiertelny wypadek na Pomorzu. Samochód wpadł do rzeki. Kierowca mógł być pijany

mamlas_s 17 minut temu 0

Autor rozpisuje się o wypadkach do jakich doszło podczas świąt. Jednak w ogóle nie raczył wyjaśnić dlaczego akurat TEN kierowca MÓGŁ być pijany!

A skoro mógł to CZY BYŁ?

A JEŚLI NIE BYŁ, to co sprawiło, że nie skorzystał z przywileju bycia nawalonym i ile za to grozi!???

Czy należał do KASTY!???