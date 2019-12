Akcja CBŚP. Funkcjonariusze znaleźli ponad 13 tys. petard, broń i amunicję

hastatrespasos godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Warto wyja¶nić kto za tym stoi? Kto zamierzał zbrodnicze arsenały wykorzystać do akcji wywrotowych przeciw kaczemu nierz±dowi? Mam nadzieję, że Instytut Kaczej Hańby nie oskarży o to obrońców demokracji, ekologów, cyklistów, wegetarian i pacyfistów. Ale je¶li nici od tych nielegalnych magazynów narzędzi mordu prowadz± do prawicowych ekstremistów, a nawet neonazistów, to opinia publiczna nie pozna prawdy, bo wygodn± wymówkę przed jej ujawnieniem stanowi RODO.