Akcja CBŚP. Funkcjonariusze znaleźli ponad 13 tys. petard, broń i amunicję

Policjanci sprawdzili kilkanaście osób, które na terenie kraju mogły posiadać nielegalne środki pirotechniczne i udostępniać sposoby samodzielnego wytwarzania materiałów wybuchowych. Akcja została przeprowadzona na terenie kilku województw - mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego.

Funkcjonariuszy CBŚP wsparli eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jak również lokalnych laboratoriów poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji oraz policyjni minerzy - pirotechnicy. Ich głównym celem było sprawdzenie właściwego sposobu przechowywania, transportowania czy wprowadzania do obrotu materiałów koncesjonowanych. Przeszukano hurtownie, magazyny i sklepy zajmujące się obrotem środkami pirotechnicznymi, co do których zachodziło podejrzenie prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.

Funkcjonariusze znaleźli również broń, amunicję oraz materiały pornograficzne z udziałem nieletnich

Wśród przejętych materiałów pirotechnicznych znajdowały się wyroby z usuniętymi oznaczeniami, wskazującymi ich klasę oraz takie, na których posiadanie wymagana jest koncesja MSWiA lub pozwolenie wojewody. Dodatkowo, w jednym ze sklepów w województwie zachodniopomorskim policjanci odkryli czarny proch, a w województwie mazowieckim i wielkopolskim zabezpieczono dwie sztuki broni oraz amunicję. W trakcie działań CBŚP zatrzymało trzy osoby - wszystkie usłyszały zarzuty.

Policjanci znaleźli również materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Nagrania znajdowały się na nośnikach elektronicznych oraz sprzęcie komputerowym. Właściciel usłyszał zarzut posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, a następnie został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące.