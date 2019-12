Bilans świąt na polskich drogach. 20 ofiar śmiertelnych i ponad 500 pijanych kierowców

Od Wigilii do czwartku wieczorem na polskich drogach doszło do 187 wypadków, w których zginęło łącznie 20 osób - wynika ze statystyk Komendy Stołecznej Policji. W czasie świąt zatrzymano też 506 pijanych kierowców. Akcja policji potrwa do niedzieli.

Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię (2)

