Niektóre rodziny oddają w święta seniorów do szpitali. Czasami specjalnie pogarszają ich stan

Po raz kolejny lekarze apelują o niepozostawianie, bez wskazań medycznych, osób starszych w szpitalach podczas Świąt Bożego Narodzenia.

W grudniu średnia wieku na oddziałach internistycznych wynosi 67 lat

- W grudniu średnia wieku osób hospitalizowanych na oddziałach internistycznych wynosi 67 lat - mówi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Jak dodaje, zdarza się, że rodziny osób starszych specjalnie pogarszają ich stan nie podając leków lub napojów.

Często istnieją wątpliwe wskazania medyczne już w przypadku, gdy rodzina przywozi seniora do szpitala i próbuje "na siłę" umieścić go na oddziale argumentując to wieloma schorzeniami starszej osoby - informuje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jak dodaje, zdarza się, że dochodzi także do nacisków na lekarzy oraz zastraszania ich interwencjami w Narodowym Funduszu Zdrowia lub innych instytucjach w przypadku odmowy przyjęcia starszej osoby do szpitala.

Szpital może być niebezpieczny dla seniorów

Łukasz Jankowski podkreśla, że seniorzy to osoby kruche i bardzo przyzwyczajone do domowego środowiska, które jest dla nich optymalne. Jego zmiana może skutkować pogorszeniem stanu psychosomatycznego czy zaburzeniami snu - mówi prezes warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Wśród zagrożeń wymienia też narażenie osób starszych na zakażenia wewnątrzszpitalne.

Problemy pojawiają się również przy wypisie ze szpitala, ponieważ niektóre rodziny nie chcą zabierać seniorów do domu tłumacząc, że nie poradzą sobie z opieką. Jednocześnie, jak zaznacza Jankowski, dostęp do opieki długoterminowej, domów spokojnej starości czy zakładów opiekuńczo-leczniczych jest bardzo trudny. Często to wielomiesięczne oczekiwanie.

W uwrażliwieniu społeczeństwa na problem oddawania seniorów do szpitali ma pomóc kampania "Wspólne Święta". Wraz z miastem stołecznym Warszawa organizuje ją po raz trzeci Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. W tym roku przygotowano plakaty i filmy z wypowiedziami osób w różnym wieku, które podkreślają istotę wspólnych, rodzinnych świąt. Celem akcji jest także zwrócenie uwagi na opiekę długoterminową i odciążenie opiekunów osób starszych. Partnerami akcji są Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Pacjenta.