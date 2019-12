Nie wszyscy wrócili z Wigilii. Policja podała statystyki tylko za jeden dzień - gorzej niż rok temu

gaciekesikowej 6 godzin temu Oceniono 11 razy 7

ciągle te same gadki policji o eliminacji piratów ITP ITD ale jak w mieście koło radiowozu mkną samochody po 100 na godzinę ( gdzie obowiązuje 50 ) to panowie Policjanci patrzą sobie albo w smartfony albo udają że nie widzą. TO KTO ŻE TAK BRZYDKO POWIEM MA KU... PRZESTRZEGAĆ TEGO PRAWA CO? JAK KAŻDY ĆWIOK WIDZI ŻE POLICJA NIE REAGUJE NA NAGMINNE ŁAMANIE PRAWA TO MA W DUPIE APELE O OGRANICZENIU SZYBKOŚCI. I tyle na temat apeli o rozsądek.