Nie wszyscy wrócili z Wigilii. Policja podała statystyki tylko za jeden dzień - gorzej niż rok temu

Na nic zdają się apele policjantów do kierowców o ostrożną jazdę, o dostosowanie prędkości do warunków na drodze i wreszcie o zdrowy rozsądek. W tym roku w Wigilię doszło do 95 wypadków drogowych. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych.

W 95 wypadkach drogowych zginęło 8 osób, wzmożone kontrole prędkości / Fot. Piotr Skórnicki

