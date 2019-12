Motocyklista zginął, uciekając przed policją. Akt oskarżenia przeciwko policjantowi z Olsztyna

Jak podaje Radio Olsztyn, Prokuratura Rejonowa w Giżycku postawiła policjantowi z Olsztyna zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych i spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. We wtorek do Sądu Rejonowego w Olsztynie trafił akt oskarżenia przeciwko policjantowi.

Olsztyn. Policjant oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku

Do tragicznego wypadku doszło 22 kwietnia w Dobrym Mieście. Prokuratura w Olsztynie poinformowała, że policjanci poruszający się nieoznakowanym radiowozem próbowali zatrzymać 23-letniego motocyklistę do kontroli. Powodem był brak tablic rejestracyjnych. Mężczyzna zaczął uciekać. Funkcjonariusze policji wyprzedzili motocyklistę radiowozem, ale ten zjechał z szosy na drogę szutrową. Tam doszło do wypadku.

Jak opisuje Radio Olsztyn kierujący radiowozem policjant nie zachował ostrożności i nie utrzymywał niezbędnego odstępu. Policyjny samochód uderzył w tylne koło motocyklu, 23-latek spadł prosto pod samochód.