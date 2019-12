Abp Jędraszewski o Grecie Thunberg i "ekologizmie". "Sprzeczne z Biblią". Jest też porównanie do Engelsa

Abp Marek Jędraszewski udzielił wywiadu Telewizji Republika. W trakcie rozmowy dziennikarz stacji poruszył temat aktywizmu na rzecz ekologii (sam użył określenia "ekologizm"). - Odwołam się do manifestu, który podpisała między innymi emblematyczna aktywistka ruchu ekologicznego Greta Thunberg. Chodzi o tezę, która jest postawiona w tym manifeście. Ta teza brzmi, że to patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia. To tylko krok od myślenia, że skoro patriarchat, to Kościołowi katolickiemu można by przypisać odpowiedzialność za wszystkie złe skutki klimatyczne, z którymi boryka się ludzkość - powiedział Ryszard Gromadzki, który razem z Dorotą Kanią prowadził rozmowę.

REKLAMA

- Można to skwitować jedną rzeczą: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, w jakiejś mierze klasowego, a właściwie płciowego i w imię równości trzeba zerwać z tą tradycją, która jest tradycją judeochrześcijańską - odpowiedział na to metropolita krakowski. Jak dodał, omawiane "zjawisko" jest "bardzo niebezpieczne". - Bo to nie jest tylko kwestia, że jest jakaś postać nastolatki czy kogoś innego, kto takie poglądy głosi, a inni się mniej lub bardziej zgadzają. Nie, to jest narzucane, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich wszystkich sił politycznych, społecznych - powiedział abp Jędraszewski.

Abp Marek Jędraszewski o Grecie Thunberg i ekologii

- To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga, Bóg się tym światem zachwyca, jest dobre wszystko, co stworzył. Człowiek jest postawiony jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia. Tam też jest powiedziane: „czyńcie sobie ziemię poddaną” - dodał duchowny.

>>> "Nazizm stosował tę metodę w walce z Żydami, w wyniku czego powstał holokaust". Abp Jędraszewski przeciwny zasadzie "zero tolerancji" w walce z pedofilią

Arcybiskup podkreślił, że w Biblii Adam "pośród zwierząt nie znalazł kogoś, kto były partnerem dla jego życia, dlatego otrzymał małżonkę". - To jest wizja człowieka i świata, którą głosi chrześcijaństwo i która jest także wizją głęboko zakorzenioną w judaizmie. Naraz wszystko się kwestionuje, czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga jako stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka - powiedział.