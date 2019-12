W Tatrach przybywa śniegu. W ciągu ostatniej doby zasypało Zakopane. "Jednak będą białe święta!"

Do ostatniej chwili nic nie zapowiadało, że na święta Bożego Narodzenia w Tatrach pojawi się śnieg. W minionym tygodniu termometry na Podhalu wskazywały bowiem nawet kilkanaście stopni, wiał też halny. Turyści i mieszkańcy, którzy czekali na zimę, mają jednak powody do radości - śnieg zaczął sypać jeszcze w poniedziałek 23 grudnia, a w ciągu ostatniej doby spadło go aż kilkanaście centymetrów. To obecnie jedyne miejsce w Polsce, w którym można poczuć zimową aurę.

Tatry pod śniegiem. "Jednak będą białe święta!"

Gruba warstwa śnieżnego puchu leży zarówno w wysokich partiach Tatr, jak i w Zakopanem, gdzie - jak relacjonuje "Tygodnik Podhalański" - spadło go dotychczas ok. 15 centymetrów. Termometry pokazują 1 stopień na plusie.

W mediach społecznościowych zaroiło się od zdjęć górskich szlaków i zaśnieżonej stolicy Tatr. "Jest miejsce, gdzie zima jest już niczym z bajki. Zakopane" - piszą synoptycy z bloga meteoprognoza.pl.

Śnieg leży na wszystkich szlakach - przetarte nie są nawet te prowadzące go schronisk. Pracownicy schroniska w Dolinie Pięciu Stawów zamieścili zdjęcia, na których widać duże śnieżne zaspy przed wejściem do obiektu. "Jednak będą białe święta!" - napisali.

Z prognoz pogody wynika, że zimowa pogoda utrzyma się w Tatrach przez najbliższe dni. Śnieg ma sypać nawet do końca tygodnia. Zrobi się też odrobinę zimniej. W związku z sytuacją pogodową TOPR po raz pierwszy w tym sezonie ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry.

W górnych partiach Tatr znaczne depozyty śniegu w postaci zasp, poduch śnieżnych oraz nawianych pól śnieżnych. W dolnych partiach Tatr śnieg świeży słabo związany z podłożem. Pokrywa śnieżna zróżnicowana, na grani nawisy śnieżne znacznych rozmiarów

- czytamy w komunikacie.

Zakopiańska policja prosi o ostrożność kierowców, którzy przybywają na święta i sylwestra do stolicy Tatr.

Bieżącą sytuację pogodową w górach można śledzić na bieżąco na kamerach internetowych TOPR.