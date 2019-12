Gostyń. Śmiertelne potrącenie mężczyzny przy parkingu supermarketu. Kierowca zatrzymał się sto metrów dalej

farcry3 21 minut temu Oceniono 2 razy 2

W Polsce auto jest traktowane jak fetysz. Polacy sie do nich wręcz modlą. U mnie, we wspólnocie mieszkaniowej jakieś 4-5 lat temu auta stały w garażu ewentualnie mniej niż pół miejsc parkingowych na świeżym powietrzu było zajęte. Dziś samochody stoją w garażach, przed garażami i każde pół metra kwadratowego jest zajęte. 4-osobowe rodziny mają po 3 auta. Nowobogackie społeczeństwo. Niektórzy kierowcy w samochodach traktują pieszych jak podludzi. Sam jestem i kierowcą, i pieszym i rowerzystom . Szczególnie jadąc rowerem jestem traktowany przez wieśniaków w swoich 100-letnich wieśwagenach jak rzecz, no bo skoro jadę rowerem to jestem jakimś biedakiem, przegrywem, podludziem i w ogóle czymś gorszym od Pana Kierowcy. To samo się dotyczy stosunku kierowców do pieszych .

Jak czytam niektóre komentarze na tym forum, to uważam, że niektórym powinno zostać zabrane prawko.

Każdy, kto był w krajach zachodnich a jeszcze lepiej w Skandynawskich wie, o czym piszę i co mam na myśli . Kultura jazdy tam a w Polsce to jak porównywać gó... do twarogu .