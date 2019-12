Zakopane. Zakaz odpalania fajerwerków przez cały rok. Będzie obowiązywał już w tego sylwestra

krystos pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

I to jest właśnie przykład jak nienależy uchwalać prawa.

Bo to akurat jest złe prawo.

Niby wprowadzono jakiś zakaz ale równocześnie stworzono, nie furtkę ale wielką bramę i do tego nie będzie można zweryfikować kto ma do niej klucze.