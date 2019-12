Potrącenie w Gnieźnie. Samochód dostawczy wjechał na pasach w czteroosobową rodzinę

Czy uważacie że pierwszeństwo na pasach dla pieszych to dobry pomysł, uważam że to głupota. Zawsze mówiłem, że jak pieszy się nie będzie pilnował to kierowca ani tyle go nie pilnuje. Ale najlepiej kaptur na głowę, słuchawki. Naturalna selekcja. A co do tej rodziny. Czy oni nie widzą jakie są warunki na drodze ??? Nie wiedzą że droga hamowania samochodu na oponach zimowych na takiej nawierzchni jest dłuższa w samochodzie osobowym, a co dopiero w dostawczym??? Ludzie trochę myślenia.