Sędzia Juszczyszyn nie stawił się w Izbie Dyscyplinarnej. Bo: "Nie jest sądem w myśl konstytucji"

Zaprosili do szamba! Ropucha i czarna mamba!



Do miski kasza i Wolska jest nasza!



Pięć drzwi jest do wyjścia.

I szpara przy podłodze.

Siłowego przyjścia.

Władza patrzy srodze.



Co otworzysz to cela.

Jedynie pełzanie.

Wolność się przydziela.

Tą dziurą przy ścianie.



Jak dziurawe w prawie.

Jak dziura kondoma.

Pełzanie łaskawie.

Wolnego pokona.



I z pozycji żaby.

Wzrokiem po bożemu.

Wyrok gnębi aby.

„Do-pier-dolić” jemu!



2019-12-23 almagus



wiadomosci.gazeta.pI/wiadomosci/7,114884,25540982,morawiecki-broni-ustawy-kagancowej-cytujac-wycinek-z-francuskiego.html

Ze wzwodem majtkami i ci połajani!

wiadomosci.gazeta.pI/wiadomosci/7,114883,25540293,rzecznik-dyscypliny-stygmatyzuje-4-sedziow-w-komunikacie-skrocil.html