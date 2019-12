Pułkownik Mariusz Pawluk nie będzie już dowódcą GROMu. MON podał nazwisko jego zastępcy

kzet69 pół godziny temu Oceniono 14 razy 14

Chciałem tyl;ko przypomnieć że tegoż Pawluka już raz z Gromu wywalano po konflikcie z oficerami i za obrazę innych oficerów w 2010, potem prowadził sklep z bronią aż go Macierewicz przywrócił do Grom i to na stanowisko dowódcy. I Pawluk i ten jego zastępca od przekrętów to ludzie wsadzeni do Grom przez Macierewicza...