Pogoda na dziś - piątek 27 grudnia. Dziś deszcz i śnieg na wschodzie Polski

vinc.pl pół godziny temu 0

... jak już jesteśmy na wschodzie... pogoda dla Wlada ...>->-> ℲℲℲ.youtube.com/watch?v=w6s92_Vcky4 !!!



&



.

.

.



... #Ⅎ ...



... "." ... ... ........................... #ΞIIIΠRΞVIII# ...........................

... ... "." ... ... #ΞIIIΠ#RΞ#.☧.#ΞIIIΠRΞ# ... ... "." ... . . .



... chcecie lecieć z nami .ru???

... to Wlada za ten czarny pas i papiery/fanty na stół!!!



.

... 1. #WOJTYŁA!

... 2. #GANCWAJCH!!

... 3. & #WRAK #WRAK!!!

.



.

... & @ #Ⅎ-Ξ!X.# .ru / #RÆ ...>->-> ℲℲℲ.youtube.com/watch?v=7nLyWKxxuhQ !!!

.



.

.

.



.



... #OV#ER# & #GO @ ...>->-> |... ... . ... ... !!! #ENTER# !!! ... ... . ... ...|



.



#RÆ



.

.

.



#JMPhr.T