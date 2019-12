Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Zatrzęsło domami na Śląsku i w Zagłębiu. "Aż okna zatrzeszczały"

Do wstrząsu na Śląsku doszło na kilka minut przed godziną 8 rano. Odczuli go mieszkańcy Mysłowic, Katowic i Chorzowa, ale także położonego w Zagłębiu Sosnowca i okolicznych miejscowości. Epicentrum wstrząsu znajdowało się 665 metrów pod ziemią w kopalni Wesoła w Mysłowicach. Wstrząs miał siłę 2,9 stopni w skali Richtera - pisze "Dziennik Zachodni". W mediach społecznościowych pojawiło się kilka wpisów na ten temat.

"Zabujało ogromnie aż okna zatrzeszczały" - napisał na Twitterze dziennikarz Dziennika Zachodniego.

Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Nie ma poszkodowanych

W wyniku wstrząsu nikt nie ucierpiał, a zdarzenie nie wpłynęło na funkcjonowanie kopalni - pisze "Super Express". Do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wciąż nie wpłynęło żadne zgłoszenie z kopalni.

Sieć sejsmologiczna Głównego Instytutu Górnictwa w ciągu ostatniego miesiąca odnotowała 9 silnych wstrząsów w ostatnich 30 dni. Miały one magnitudy od 2,50 do 3. Do najsilniejszego z nich doszło 3 grudnia - informuje portal katowicedzis.pl.