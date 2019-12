Kowalowice. Wypadł z drogi i wjechał w dom. 37-letni kierowca nie żyje

siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Jakie zmarł? Przecież on się regularnie zatłukł i to z dużym prawdopodobieństwem na własną prośbę. Bo sądząc po zniszczeniach, to NA PEWNO grzał sporo więcej, niż 50 km/h.

No i jeszcze ta "reanimacja". Przecież po takim yebnięciu, reanimacja daje dokładnie tyle samo, co kościelne kadzidło... :-(