Sondaż: Co o zmianach w sądownictwie myślą Polacy? Nic. Zatrważająco wielu Polaków nie ma zdania!

Sondaż IBRiS przeprowadzony został na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach od 19 do 20 grudnia na grupie 1100 osób. Dotyczył on uchwalonej w piątek przez Sejm ustawy, której celem jest wprowadzenie możliwości dyscyplinowania sędziów. Za tzw. "ustawą kagańcową" opowiedzieli się posłowie PiS i Zjednoczonej Prawicy. - To nie jest akt prawny. To akt zemsty wobec tych, których uważacie za winnych, bo przecież wy jesteście zawsze kryształowi, nieskazitelni, bez winy. Musicie znaleźć winnego. Dziś oskarżonym w waszym mniemaniu jest sędzia - mówił podczas debaty szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sondaż w sprawie "ustawy kagańcowej" - dużo Polaków nie ma zdania na ten temat

Chociaż ustawa budzi ogromne emocje wśród polityków, to okazuje się, że Polacy w dużej części nie mają zdania na jej temat. IBRiS zadał pytanie swoim respondentom: "Czy należy wprowadzić zakaz podważania pozycji i orzeczeń innych sędziów?". Przeciwnikami takiego rozwiązania jest 39,9 procent badanych, za takim przepisem opowiedziało się z kolei już 33,5 procent ankietowanych. Dużo osób, aż 26,7 procent wskazało, że nie ma zdania na temat wprowadzenia ustawy kagańcowej.

Podobnie duża rozbieżność dotyczy pytania: "Czy należy ograniczyć możliwość zadawania pytań przez sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?". 38,3 procent badanych uważa, że tak, a przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 42 procent badanych. Prawie 20 procent ankietowanych ponownie nie opowiadało się za żadnym z tych rozwiązań.

Z drugiej strony portal rp.pl udostępnił też wyniki sondażu SW Research, w którym Polacy zostali zapytani o to, czy ustawa przygotowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zagraża niezawisłości sędziów. Według 56,9 procent badanych nowelizacja ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym może nieść takie zagrożenie. Przeciwnego zdania jest 23,4 procent respondentów.

Zgłoszony przez PiS projekt zmian przewiduje m.in. możliwość karania sędziów grzywną lub odsunięciem ich od orzekania za m.in. kwestionowanie prawa do orzekania sędziów wskazanych przez nową KRS. Prawnicy z Biura Analiz Sejmowych wskazywali już, że przepisy przedstawione w obecnej formie zagrażają niezawisłości sędziów oraz stoją w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej.