Sondaż: Co o zmianach w sądownictwie myślą Polacy? Nic. Zatrważająco wielu Polaków nie ma zdania!

kaczkazporemwzupie 23 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Nikt albo prawie nikt nie zna tekstu ustawy, więc skąd mają wiedzieć, czy są za czy przeciw?

Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze że "obrońcy wolnych sądów" też nie znają tego tekstu. Za to wiedzą doskonale że Polacy to motłoch który nie dorósł do demokracji.

Najbardziej do demokracji nie dorośli jej obrońcy z opozycji. Co widać po komentarzach na tym forum. Im mocniej ktoś bluźnie na pisowców, tym większy zachwyt. I tak zachwycacie się sobą już 5-ty rok. Ale macie fajnie.