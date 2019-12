Pogoda na dziś - środa 25 grudnia. Boże Narodzenie będzie deszczowe

Pierwszego dnia świąt czeka nas ponownie pochmurny i deszczowy dzień. Taka pogoda najprawdopodobniej będzie nam towarzyszyć do końca tygodnia.

Temperatura. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Szczecina

W Boże Narodzenie najwyższa temperatura zapowiadana jest dla Pomorza Zachodniego, gdzie będzie nawet 8 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry we Wrocławiu i Opolu. W województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim będzie około 4 stopni. W Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi i Kielcach prognozowanych jest maksymalnie 5 stopni. W pozostałych regionach będzie około 6 stopni.

Pogoda na dziś - środa 25 grudnia.

Opady. Dziś ponownie intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju

W środę czeka nas pogoda podobna do tej, która miała miejsce w Wigilię. W pierwszy dzień świąt ponownie będzie bardzo pochmurno. Niewielkie rozpogodzenia możliwe są jedynie w pasie od Pomorza, przez Kujawy do ziemi łódzkiej. We wszystkich regionach prognozowane są dziś opady deszczu - najbardziej intensywne na południowym zachodzie i południowym wschodzie Polski. Przewidywana jest jednak mniejsza siła wiatru. Silniejsze porywy mogą pojawić się jedynie w południowych powiatach województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

