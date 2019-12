Rzecznik dyscyplinarny wnioskuje o zawieszenie czworga sędziów. Mowa jest o "anarchizacji"

"Zapewniam - rzecznicy dyscyplinarni będą konsekwentnie podejmować działania wobec sędziów biorących udział w anarchizacji prawa" - napisał Przemysław Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów. To komentarz do opublikowanego w niedzielę na stronie rzecznika komunikatu. Informuje on, że do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego skierowano wnioski o zawieszenie w czynnościach służbowych czterech sędziów.

Jak informuje rzecznik, sędziowie "stoją pod zarzutami przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw przekroczenia uprawnień". Na czas zawieszenia miałyby zostać obniżone wynagrodzenie sędziów.

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", trzej sędziowie, o których mowa we wniosku, wstrzymali się z rozstrzygnięciem sprawy odwoławczej. Nie wiedzieli, czy wydający pierwotny wyrok asesor został powołany przez nową Krajową Radę Sądownictwa, której niezależność jest poddawana w wątpliwość.

