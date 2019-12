Uwaga, niebezpieczna pogoda przed świętami. IMGW ostrzega przed deszczem, mgłą i śniegiem

Uwaga na intensywne opady deszczu na południowym wschodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, które zaczną obowiązywać od północy. Ostatnie wygasają dopiero we wtorek o 14.00. Ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia wydano w województwach podlaskim i małopolskim, lokalnie także w województwach świętokrzyskim i śląskim.

Natomiast pod Tatrami i w górach będzie padał śnieg. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla powiatu tatrzańskiego. Będzie obowiązywało od północy do wtorku do 6.00. Prognozuje się, że może go spaść od 25 do 35 centymetrów.

Uwaga na bardzo gęste mgły

Wydano także ostrzeżenia przed gęstymi mgłami w północno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia obowiązują do 13.00 w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lokalnie w mazowieckim i lubelskim. Prognozuje się tam gęste mgły ograniczające widzialność miejscami do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów.

Gęsta mgła ma być także do północy w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Obserwuje się i prognozuje się dalsze występowanie gęstych mgieł, w których widzialność może wynosić miejscami od 50 metrów do 200 metrów.

Te zjawiska pogodowe mogą utrudnić warunki na drogach, zatem konieczne będzie dostosowanie się do nich i zachowanie szczególnej ostrożności. Trzeba o tym pamiętać szczególnie w okresie wzmożonego ruchu przed świętami. Tylko w sobotę doszło do ponad 100 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 118 zostało rannych.