"Szuka cię Gwiazdor". Mężczyzna kradł paliwo, policja nietypowo prosi o pomoc w identyfikacji

Do kradzieży doszło na jednej ze stacji paliw w Międzychodzie (w woj. wielkopolskim) 15 listopada około godziny 16. Kamery monitoringu nagrały mężczyznę, który nalał paliwa i nie zapłacił. Nie udało się go jednak zidentyfikować, a tablice rejestracyjne samochodu okazały się kradzione.

Dlatego policja opublikowała wizerunek podejrzanego i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

Wszystkie osoby, które go rozpoznają lub mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Międzychodzie pod numer telefonu 95 748 8211, 95 748 8270 bądź osobiście w siedzibie komendy przy ul. Sikorskiego 22a. Informację można również przekazać do oficera prasowego pod numer 609-802-677.

Warszawska policja: Skontaktujemy ich ze Świętym Mikołajem

To nie pierwszy raz, kiedy policja w taki nietypowy sposób pisze o poszukiwanych. Stołeczni policjanci kilka dni temu zamieścili na Twitterze zdjęcia trzech poszukiwanych... na choince. "Nikt nie powinien spędzać świąt samotnie i w ukryciu. Masz informacje na temat miejsc pobytu Mariusza vel Noah, Marka lub Pawła? Daj nam znać! Skontaktujemy ich ze Świętym Mikołajem, a gdyby nie miał dla nich prezentów, sami się nimi zaopiekujemy" - napisano.

Taka forma komunikatu rozbawiła niektórych, ale część osób zwracała uwagę, że żart nie współgra z powagą sprawy jednego z mężczyzn - jest on poszukiwany w związku z art. 148 par. 2 pkt 2, czyli zabójstwo z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem.