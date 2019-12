IMGW ostrzega przed gęstą mgłą na wschodzie kraju

samochodemwszedzie godzinę temu Oceniono 1 raz 1

No i zdjęcie pokazuje dokładnie to co jest na naszych drogach widać że ulica główna a zwężona z czterech do trzech pasów znaków nayebane a do tego dla pieszaków przejście bezsensownie co 30 metrów! Pogoda kiepska a wszyscy pieszacy bezmyślnie w ciemnych ciuchach do tego jeden w kapturze i tylko 1/4 sie rozgląda przechodząc a potem jakieś dziwne jazdy na kierowców że są potrącenia zupełnie udające że nie ma art 14 kodeksu drogowego zakazującego wchodzenia gdy coś jedzie! Zróbcie jak na zachodzie obwodnice szybkie trasy przecinające miasta by szybko przejechać na drugą strone i przejścia podziemne to będzie lepiej szybciej i bezpieczniej!