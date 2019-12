Były ksiądz Krzysztof G. usłyszał zarzuty. Miał wielokrotnie gwałcić ministranta z Chodzieży

polakadam 19 minut temu Oceniono 2 razy 2

Trochę z innej beczki. rYDZYK będzie miał szlaban na wyjazdy do Kanady.

Kanadyjscy duchowni sprawdzają, czy i ewentualnie ile mowy nienawiści było w wypowiedziach ojca Rydzyka w ostatnich latach. Sprawa jest poważna, wylądowała już na biurku tamtejszego kardynała i może zakończyć wyjazdy toruńskiego zakonnika do Kanady, gdzie zbierał niemałe datki na swoje inicjatywy.

Abraham Silverman przedstawił swoje zastrzeżenia do przemówień ojca Rydzyka na terenie Kanady. Obie strony zgodziły się, że ich fragmenty były niestosowne. Miały ksenofobiczny charakter i nie odzwierciedlały wartości wyznawanych ani przez Kościół Katolicki, ani przez żydowską organizację, ani przez kanadyjskie społeczeństw - podkreśla Thomas Lukaszuk.- Tu nie chodzi o jakąkolwiek krytykę Kościoła, tylko o samego Rydzyka.Thomas Lukaszuk podkreśla, że sam nie chce mieszać się do polskiej polityki, ponieważ nie mieszka w Polsce. W przypadku Rydzyka chodzi mu jednak o to, że zakonnik pojawia się w Kanadzie i głosi tam poglądy, które mogą dzielić społeczeństwo. A to już jest zagrożenie nie tylko dla kanadyjskiej Polonii, ale też dla wszystkich mieszkańców kraju w Ameryce Północnej.Podejrzewam, że skończy się tym, że ojciec Rydzyk już nie będzie zapraszany do polskich parafii w Kanadzie. Będę bardzo zdziwiony, jeśli tak się nie stanie - mówi Lukaszuk. - Oczywiście jeśli on chce dalej przylatywać do Kanady, a może nawet wydawać tu pieniądze, o których piszą polskie media, to bardzo serdecznie go tu zapraszam, bo mógłby mocno wesprzeć naszą ekonomię.