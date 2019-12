"Niedowierzanie" - MSZ wydało oświadczenie ws. słów Putina na temat Polski i II wojny światowej

antybiurokrata godzinę temu Oceniono 30 razy 14

*** MSZ zaznaczył także, że w 17 września, czyli w dniu sowieckiej agresji na Polskę, władze RP przebywały na jej terytorium. ***



No niestety to jest pewna półprawda. Władze wojskowe i cywilne zwiały z Warszawy już 6-7 września. 17 września o 4:00 wydali rozkazy aby wojsko wycofało się z pogranicza z ZSRR i nie walczyło z Sowietami. A wieczorem tego samego dnia przekroczyli granicę rumuńską. Czyli, wieczorem tego dnia ich już nie było. Warto byłoby sprawdzić co było pierwsze jajko czy kura. Co było pierwsze - rozkaz wycofania się z pogranicza o 4:00 czy ruchy wojsk sowieckich.



Co do zajęcia Zaolzia - też było to KRETYŃSKIE bo tylko poparło tezę Hitlera o tym że granice europejskie w tym czasie były kompletnie sztuczne i naruszały prawa wielu mniejszości narodowych.