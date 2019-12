Psi fryzjer z Częstochowy szarpie zwierzę, potem wrzuca do wanny. Nagranie trafiło na policję

Psi fryzjer z Częstochowy szarpie zwierzę, potem wrzuca do wanny. Szokujące nagranie trafiło na policję

Do sieci trafiło nagranie mężczyzny, który w trakcie strzyżenia psa mocno chwyta zwierzę za sierść, a następnie wrzuca do wanny. Jak informują osoby udostępniające wideo, to psi fryzjer pochodzący z Częstochowy. Sprawą zajęła się policja, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze.

Youtube.com/rafix83

