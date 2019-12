Kraków. Muzeum Książąt Czartoryskich ponownie otwarte. Zwiedzanie za symboliczną złotówkę

disneyland_after_dark 12 minut temu 0

proponuje zmianę nazwy ulicy Pijarskiej na ulicę PRowską. w MCZ znajduje się obraz niewiadomego pochodzenia, któremu od 100 lat dorabia się legendę "dzieła wielkiego mistrza".

w ramach zabiegów PR-owskich, jak powszechnie wiadomo, jeden minister kupił od jednego ekhm... księciunia obraz należący do Narodu. za pieniądze tegoż Narodu kupił a nie za swoje.

w dość lichym portrecie, w dodatku niedokończonym, odkrył nieznane dzieło Leonarda niejaki Jan Antoniewicz-Bołoz wiek temu. i tak się zaczęła historia "Damy" raz z łasiczką, raz z gronostajem. Izabela Czartoryska opisała to zwierzę jako do psa podobne ale "jeśli to miałby być pies to był bardzo brzydki". obraz ten "dany do Domu Gotyskiego przez księcia Adama" zasilił kolekcję falsów, którą szczyciła się księżna Czartoryska. jedynym prawdziwym klejnotem tej kolekcji był ofiarowany przez Jana Piotra Norblina obraz Rembrandta. on przynajmniej wiedział co kupuje...

atrybucja został przypisana Leonardowi na podstawie "eksperymentu myślowego" z pominięciem braków warsztatowych malarza. dość niecodziennej manipulacji dopuścił się Karol Estreicher, który po odzyskaniu obrazu z wojennej pożogi zlecił prześwietlenie promieniami Rentgena i dopatrzył się w warstwie pierwotnej (zamalowanej na czarno), biforium. miało to byc dowodem na autorstwo Leonarda poprzez nawiązanie do takiegoż biforium na obrazie "Madonny Benois" przypisywanego Leonardowi a znajdującego się w Ermitażu.

sam obraz bardzo ubogi w warstwie malarskiej, bez charakterystycznej czerwonej podmalówki, z błędami anatomicznymi (kciuk i mały palec prawej ręki, lewe okot , tak modelki jak i zwierzęcia oraz oszpecony przemalowaniami i domalowaniami szczegółów wykonanymi przez jakiegoś domoroslego artystę... obraz opisany przez Czartoryską jako "La belle ferronniere" miał być portretem kochanki króla Franciszka I... po prostu, arcydzieło...