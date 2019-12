Kraków. Muzeum Książąt Czartoryskich ponownie otwarte. Zwiedzanie za symboliczną złotówkę

mer-llink pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

Zaraz, zaraz: jak już sobie kupiliśmy te zbiory (nie wiedzieć czemu! i tak były nie do wywiezienia!) za pieniądze podatników, to dlaczego utrzymywać nazwę Muzeum Czartoryskich? Nalegam, aby pan Gliński (który tak ochoczo przelał nasze pieniądze do kieszeni zagranicznych Czartoryskich) zarządził zmianę nazwy na np. Muzeum, Które Naród Sobie Kupił.



P.S> DLaczego pan Gliński tak szczodrze nasypał naszych pieniędzy do kieszeni tamtych ludzi? Bo liczy na to, że jak go - niechybnie i niedługo - wyrzucą z posady ministra kultury, to wdzięczni Sprzedający powołają go do Rady Nadzorczej Fundacji Czartoryskich (z siedzibą w Luksemburgu). I jakoś biedaczek przeżyje....