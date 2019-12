Dębnica Kaszubska. Napad na mężczyznę. Skradziono diamenty, których wartość może wynosić 8 mln zł

wiceherszt godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Fajnie. Facet trzyma w wersalce "diamenty za 8 milionów", ale wizjera z kamerą ani jakichkolwiek innych zabezpieczeń sobie nie zainstaluje. Do tego wpuszcza do domu kogokolwiek, myśląc, że "to narzeczona z dziećmi"....



Mówiąc szczerze, jakoś mi się to nie widzi. Jeśli "diamenty" były jego własnością i nie były ubezpieczone, to nie chce mi się wierzyć, że trzymał coś takiego w domu, nawet jeśli był jakimś złotnikiem, specjalistą w dobrach luksusowych. Co innego, jeśli były własnością "firmy" albo były ubezpieczone, bądź też "wypożyczone". Wtedy wersalka i roztargnione otwieranie drzwi zaczynają mieć sens :)