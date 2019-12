Wybuch gazu w Szczyrku. Sąd zdecydował o areszcie dla podejrzanych

rattus-rattus godzinę temu Oceniono 2 razy 2

I takiego sądownictwa mamy bronić przed PiSem?!

Przecież to parodia - aresztowano właściciela niewielkiej firmy i dwóch pracowników, którzy zarabiali na swoje utrzymanie. Jeśli nawet byli winni uszkodzenia gazociągu (a tego nie wiemy - pracowali na podstawie dokumentacji, która mogła zawierać błędy), to w żaden sposób nie można ich obciążyć za wybuch na sąsiedniej posesji. W przypadku właściwie poprowadzonej instalacji gaz NIGDY nie przedostał by się do budynku.



Dla porównania:

Wiosną zapadł wyrok w sprawie myśliwego, który zastrzelił spacerowicza. Wysoki sąd ze zrozumieniem odniósł się do argumentów mordercy że spacerowicz chrząkał jak dzik, w związku z czym słusznie go odstrzelono. Ukarano myśliwego kwotą 10.000 złotych . Całych 10 tysięcy PLN za zabójstwo. Bo do koła myśliwskiego w małym mieście zwykle należy sędzia, prokurator i komendant policji - towarzysza broni nie skrzywdzą.