Policja zamieściła wizerunki poszukiwanych na bombkach. "Zaopiekujemy się nimi na święta"

zd46 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Listy gończe na bombkach i choince? Dlaczego choinka nie stoi na zdjęciu „zasłużonego dla władzy”KGP? Dlaczego, jako gwiazdy na czubku choinki, nie ma zdjęcia prezesa? Czy wyście nie poszaleli? Może zaczniecie załączać zdjęcia przestępców do opłatków a może umieścicie ich w żłóbku, jako "trzech królików". Depczecie tradycje i ją poniewieracie. Potraficie bić pałami opozycję, razić paralizatorami aż do zejścia, ochraniacie rządzących wrogów Polski a teraz prosicie o pomoc, grając podle na świątecznych nastrojach Polaków? Są przecież granice przyzwoitości. Ciarki przechodzą, jak potraficie niszczyć wszystko co pozytywne i bliskie sercu.