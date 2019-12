W piątek kulminacja ciepła. Na termometrach do 16 stopni. "Powiew wiosny tego grudnia robi wrażenie"

W piątek w całej Polsce możemy się spodziewać pogodnej aury i wręcz wiosennych temperatur. Termometry w niektórych regionach kraju pokażą do 16 stopni, co zbliża nas coraz bardziej do rekordu najwyższej temperatury w grudniu, który padł w 1989 roku. "Powiew wiosny tego grudnia robi wrażenie" - komentują synoptycy.

REKLAMA

screen - windy.com

REKLAMA